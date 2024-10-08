Samsung, 3. çeyrek kar beklentisini açıkladı

Samsung bugün yaptığı açıklamada Eylül ayında sona eren çeyrek için faaliyet karının yaklaşık 9,10 trilyon won olarak öngörüldüğünü ve geçen yılki 2,43 trilyon wona göre %274'lük bir artışa işaret ettiğini söyledi. Ancak açıklanan kar beklentisi analist tahminlerinin altında kaldı. Analistler 30 Eylül'de sona eren çeyrek için 11 trilyon 456 milyar won (7,7 milyar dolar) faaliyet karı öngörüyordu.

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Samsung'un çeyrek dönem gelirinin de 81,96 trilyon won (61 milyar dolar) olması bekleniyordu.

Samsung Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun da açıklamanın ardından özür yayınladı.

Samsung yaptığı açıklamada, Samsung'un bellek işinin performansının, mobil müşteriler tarafından yapılan envanter ayarlamaları ve Çinli bellek şirketleri tarafından eski ürünlerin artan tedarikini içeren "tek seferlik maliyetler ve olumsuz etkilerin" bir sonucu olarak düştüğünü belirtti.

Yuanta Securities Korea'da Küresel Varlık Tahsisi Başkanı Daniel Yoo, "Rakamlar çok hayal kırıklığı yaratıyor" dedi. Samsung'un bel bağladığı PC ve akıllı telefonlarda kullanılan eski çiplere olan talebin dünya genelinde artmadığına da dikkat çeken Yoo, "Samsung bu pazar payını geçmişte gördüğümüz kadar agresif bir şekilde almıyor. Bence gördüğümüz en büyük sorun bu" dedi.

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Samsung Electronics'in Güney Kore borsasında işlem gören hisseleri yılbaşından bugüne %22 düşüş gösterdi. Şirket üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin resmi açıklamayı ay sonunda yapacak.