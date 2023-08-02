Samsung hakkında rekabet soruşturması kapsamında savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu, 9 Eylül 2021’de yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Bugün Samsung’un söz konusu soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sözlü savunmadan önce yaptığı konuşmada, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır' kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı. Küle’nin iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere söz verdiği soruşturma heyeti, elde edilen deliller ve savunmalara göre Samsung’un yeniden satış fiyatının tespiti suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettiği ve idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaştığını bildirdi.

FİRMANIN GAYRİ SAFİ GELİRİNİN BİNDE 5’İ İLA YÜZDE 3’Ü ARASINDA İDARİ PARA CEZASI İSTENDİ

Heyet, Ceza Yönetmeliği’nin 5. maddesi çerçevesinde temel para cezası oranının Samsung’un gayri safi gelirinin binde 5’i ila yüzde 3’ü arasında belirlenebileceğini ve aynı maddeye göre cezanın yarı oranda artırılması gerektiği sonucuna ulaştı. Soruşturma heyeti ayrıca, Ceza Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca temel para cezasına uygulanacak herhangi bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığını söyledi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

SAMSUNG ELECTRONİCS'TEN AÇIKLAMA

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Samsung Electronics olarak, 2 Ağustos 2023 tarihinde hakkımızda çıkan ve yanlış bilgiler içeren haberlerle ilgili, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Rekabet Kurumu, 25 Mart 2021 ve 4 Haziran 2020 tarihlerinde aldığı kararlarla tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri pazarlarında faaliyet gösteren Samsung Electronics ve diğer teşebbüsler hakkında ön soruşturma başlatmıştı. Ön soruşturma sonucunda Rekabet Kurumu, Samsung’un 4054 sayılı Rekabetin Korunmasına İlişkin Kanunun 4’üncü Maddesi’ni ihlal edip etmediğini belirlemek için tam teşekküllü bir soruşturma başlatmaya karar vermişti.

Bu bağlamda Samsung Electronics olarak soruşturma süresince üç yazılı savunma sunduk ve son adım olarak 2 Ağustos 2023 tarihinde sözlü savunmaya katıldık. Şu anda süreç devam etmektedir. Rekabet Kurulu’nun Samsung Electronics adına almış olduğu herhangi bir nihai karar henüz oluşturulmamıştır. Dolayısıyla bazı haber sitelerinde şirketimiz adına kendine yer bulmuş olan “Rekabet Kurulu’ndan Samsung’a para cezası” başlıklı haberler, gerçeği yansıtmamaktadır."