Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Samsung ilk çeyrek karında artış bekliyor
Haberler Uzmanpara Samsung ilk çeyrek karında artış bekliyor

Samsung ilk çeyrek karında artış bekliyor

Samsung Electronics, çip fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte ilk çeyrek faaliyet karında %931'lik bir artış beklediğini duyurdu.

05.04.2024 - 09:40 | | Foreks Haber
Samsung ilk çeyrek karında artış bekliyor

Yapılan açıklamaya göre ocak-mart döneminde faaliyet karı beklentisi bir yıl öncesine göre %931 artışla 6,6 trilyon Kore wonuna yükseldi. 2023'ün ilk çeyreğindeki ise 0,64 trilyon won kar gerçekleşmişti.

Haberin Devamı

2024'ün ilk çeyreğine ilişkin kar beklentisi LSEG'in 5,24 trilyon wonluk tahminini aşıyor.

Daiwa Securities'de Yönetici Direktör ve Analist olan Jason Sung Kim, 27 Mart tarihli bir raporda, "Samsung Electronics'in bellek fiyatlarındaki artışlar ve güçlü S24 satışları sayesinde birinci çeyrek için piyasa tahminlerini aşarak sağlam kazançlar elde edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Depreme Ebrar sitesinde yakalanmıştı! Polis memuru Mustafa İlhan'ın cesedi 14 ay sonra bulundu

Depreme Ebrar sitesinde yakalanmıştı! Polis memuru Mustafa İlhan'ın cesedi 14 ay sonra bulundu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İsrail casuslarına operasyon

Bakan Yerlikaya açıkladı: İsrail casuslarına operasyon