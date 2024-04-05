Samsung ilk çeyrek karında artış bekliyor

Yapılan açıklamaya göre ocak-mart döneminde faaliyet karı beklentisi bir yıl öncesine göre %931 artışla 6,6 trilyon Kore wonuna yükseldi. 2023'ün ilk çeyreğindeki ise 0,64 trilyon won kar gerçekleşmişti.

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2024'ün ilk çeyreğine ilişkin kar beklentisi LSEG'in 5,24 trilyon wonluk tahminini aşıyor.

Daiwa Securities'de Yönetici Direktör ve Analist olan Jason Sung Kim, 27 Mart tarihli bir raporda, "Samsung Electronics'in bellek fiyatlarındaki artışlar ve güçlü S24 satışları sayesinde birinci çeyrek için piyasa tahminlerini aşarak sağlam kazançlar elde edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.