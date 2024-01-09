Samsung karında yüzde 35 düşüş bekliyor

Samsung Electronics bugün yaptığı açıklamada 2023'ün dördüncü çeyreğinde faaliyet karında %35'lik bir düşüş beklediğini ve yarı iletken fiyatlarındaki toparlanmanın şirketin en büyük kar getiren segmentindeki kayıpları muhtemelen daralttığı için beklentileri büyük bir farkla kaçırdığını söyledi.



Samsung ekim-aralık döneminde faaliyet karının 2,8 trilyon Güney Kore wonu (2,13 milyar dolar) olacağını ve bu rakamın firmanın 4,31 trilyon won faaliyet karı elde ettiği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %35 düşüş gösterdiğini açıkladı. Faaliyet karı bir önceki çeyrekte 2,43 trilyon won olarak gerçekleşmişti.



Kar beklentisi, LSEG'in 3,7 trilyon wonluk tahmininin çok gerisinde kaldı.

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Firmanın ön kazanç açıklamasında dördüncü çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9 düşerek 67 trilyon wona gerilediği belirtildi.



Samsung akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunan dinamik rastgele erişimli bellek yongalarında dünyanın en büyük üreticisi konumunda.