Samsung karını artırdı

Hafıza çipi satışlarında yakalanan yüksek kar marjının etkisiyle ilk çeyrekte faaliyet karı 14,1 trilyon won oldu. Geçen yılın aynı döneminde 9,38 trilyon won kar elde edilmişti.

İlk çeyrekte satışlar 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 77,7 trilyon won seviyesine ulaştı.

Samsung'un ilk çeyrekte net karı 11,3 trilyon won olurken, hisse başına kar yüzde 56,9 artışla 1638 won seviyesine çıktı.