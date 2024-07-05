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Uzmanpara Samsung'un kar tahmini beklentileri aştı
Haberler Uzmanpara Samsung'un kar tahmini beklentileri aştı

Samsung'un kar tahmini beklentileri aştı

Samsung Electronics, yapay zeka patlamasıyla birlikte yükselen yarı iletken fiyatlarının etkisiyle ikinci çeyrek faaliyet karının 15 kattan fazla arttığını tahmin etti.

05.07.2024 - 08:44 | | Foreks Haber
Samsung'un kar tahmini beklentileri aştı

Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve TV üreticisi Samsung, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte faaliyet karının 10 trilyon won'a yükseldiğini öngördü.

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Analistler ise 8,8 trilyon won kar bekliyordu.10 trilyon won kar, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

Samsung, gelirin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artarak 74 trilyon won'a yükseldiğini söyledi.

Şirket ikinci çeyrek kazançlarına ilişkin nihai verileri 24 Temmuz'da açıklayacak.

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