Samsung'un kar tahmini beklentileri aştı

Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve TV üreticisi Samsung, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte faaliyet karının 10 trilyon won'a yükseldiğini öngördü.

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Analistler ise 8,8 trilyon won kar bekliyordu.10 trilyon won kar, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

Samsung, gelirin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artarak 74 trilyon won'a yükseldiğini söyledi.

Şirket ikinci çeyrek kazançlarına ilişkin nihai verileri 24 Temmuz'da açıklayacak.