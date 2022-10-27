Samsung'un karı yüzde 31 azaldı

Dünyanın en büyük hafıza çipi ve akıllı telefon üreticisi olan Samsung üçüncü çeyrekte faaliyet karının geçen yılın aynı dönemindeki 15,8 trilyon wondan 10,85 trilyon won seviyesine gerilediğini belirtti.

Samsung bu ayın başlarında yaptığı açıklamada üçüncü çeyrek karını 10,8 trilyon won olarak tahmin etmişti.

Üçüncü çeyrekte net kar ise 7,9 trilyon won olan beklentilerin üzerinde 9,4 trilyon won olarak gerçekleşti.

Samsung'un cirosu da üçüncü çeyrekte 76 trilyon won olan beklentilerin hafif üzerinde 76,8 trilyon won oldu.