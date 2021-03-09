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09.03.2021 - 10:59 | | AA

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Mart Cuma günü açıklanacak Ocak 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 7,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 3 ila yüzde 10,8 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ocak döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Aralık 2020'de yıllık yüzde 9, aylık yüzde 1,3 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 12,1 yükselmişti.

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