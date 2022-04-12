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Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 13,3, aylık yüzde 4,4 arttı.

12.04.2022 - 10:11 | | İHA
Sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 13,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 4,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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