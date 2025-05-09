Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,1 arttı.

Haberin Devamı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %8,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 azaldı.