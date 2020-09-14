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14.09.2020 - 13:34 | | AA

Sanayi üretimi Kovid-19 öncesi seviyesini geçti

Sanayi üretim endeksi temmuzda hem aylık hem de yıllık bazda artış göstererek, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki seviyesini geçti.

Sanayi üretimi Kovid-19 öncesi seviyesini geçti
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en yüksek noktasına ulaştığı nisan ayında sert düşen endeks, bu seviyeden yakaladığı yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı tedbirler sayesinde endeks üst üste 3. ayda da yükseliş kaydetti.

Türkiye'de salgının pik yaptığı nisan ayında 78,1'e kadar gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, mayısta 92,9, haziranda 109,5 ve temmuz ayında 118,7 seviyesine yükseldi.

Böylece endeks, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesini geçmiş oldu.

Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerin hepsinde temmuzda aylık bazda artış kaydedildi. Bu dönemde en fazla artış yüzde 13,2 ile dayanaklı tüketim malları kaleminde görüldü. Bu kalemi yüzde 11,7 ile sermaye malları, yüzde 9,7 ile orta-yüksek teknoloji takip etti.""

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