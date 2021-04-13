Sanayi üretimi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 5,71 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 azaldı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta, ocak ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 0,8 artış görüldü.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,04 artmasını bekliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağı öngörülmüştü.