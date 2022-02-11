Sanayi üretimi verileri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi aralık ayında yıllık yüzde 14,4 arttı.
11.02.2022 - 10:03 |
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6 arttı.
Sanayi üretimi aylık %1,6 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.