Sanayi üretimi verileri belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6 arttı.

Sanayi üretimi aylık %1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.