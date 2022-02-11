Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSanayi üretimi verileri belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Sanayi üretimi verileri belli oldu

Sanayi üretimi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi aralık ayında yıllık yüzde 14,4 arttı.

11.02.2022 - 10:03 |
Sanayi üretimi verileri belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6 arttı.

Sanayi üretimi aylık %1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı. 

Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler hesaplara yatırılıyor
Güngören'deki iş yeri yangınında 4 kişi hayatını kaybetti
Hava sıcaklığı artıyor ama... Meteoroloji'den uyarı geldi
İranlı muhalifleri kaçıracaklardı! Akılalmaz şablon ortaya çıktı
Bakan Nebati'den flaş enflasyon mesajı!
Elektrikli otomobilde ilginç gelişme! 1000 km giderse...
Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Kanunsuzluğa teşvik
Burak Yılmaz için resmi transfer açıklaması
Haydar Dümen hayatını kaybetti!
Bu renkleri giyenleri buluyor! Binlerce yıllık sır çözüldü
İş insanı Can Kıraç'ın torununa yakalama kararı!
Yusuf Yazıcı'nın başı belada! Rus basını böyle duyurdu
Hera Aslan: Ozan 'beni toprağa sen gömeceksin' dedi
Murat Sancak ilk kez açıkladı: G.Saray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış
Sait Uçar'ın cenazesinde büyük vefasızlık! Tabutun konulduğu sehpa tepki çekti
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler hesaplara yatırılıyor
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler hesaplara yatırılıyor
Güngören'deki iş yeri yangınında 4 kişi hayatını kaybetti
Güngören'deki iş yeri yangınında 4 kişi hayatını kaybetti
Hava sıcaklığı artıyor ama... Meteoroloji'den uyarı geldi
Hava sıcaklığı artıyor ama... Meteoroloji'den uyarı geldi
İranlı muhalifleri kaçıracaklardı! Akılalmaz şablon ortaya çıktı
İranlı muhalifleri kaçıracaklardı! Akılalmaz şablon ortaya çıktı
Bakan Nebati'den flaş enflasyon mesajı!
Bakan Nebati'den flaş enflasyon mesajı!
Elektrikli otomobilde ilginç gelişme! 1000 km giderse...
Elektrikli otomobilde ilginç gelişme! 1000 km giderse...
Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Kanunsuzluğa teşvik
Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Kanunsuzluğa teşvik
Burak Yılmaz için resmi transfer açıklaması
Burak Yılmaz için resmi transfer açıklaması
Haydar Dümen hayatını kaybetti!
Haydar Dümen hayatını kaybetti!
Bu renkleri giyenleri buluyor! Binlerce yıllık sır çözüldü
Bu renkleri giyenleri buluyor! Binlerce yıllık sır çözüldü
İş insanı Can Kıraç'ın torununa yakalama kararı!
İş insanı Can Kıraç'ın torununa yakalama kararı!
Yusuf Yazıcı'nın başı belada! Rus basını böyle duyurdu
Yusuf Yazıcı'nın başı belada! Rus basını böyle duyurdu
Hera Aslan: Ozan 'beni toprağa sen gömeceksin' dedi
Hera Aslan: Ozan 'beni toprağa sen gömeceksin' dedi
Murat Sancak ilk kez açıkladı: G.Saray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış
Murat Sancak ilk kez açıkladı: G.Saray'ın yeni transferi Belhanda'yı çağırmış
Sait Uçar'ın cenazesinde büyük vefasızlık! Tabutun konulduğu sehpa tepki çekti
Sait Uçar'ın cenazesinde büyük vefasızlık! Tabutun konulduğu sehpa tepki çekti