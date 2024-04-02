Şanghay borsasından nikel planı

SHFE Genel Müdür Yardımcısı Zhang Ming, CNIA'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda borsanın küresel nikel fiyatlandırma sistemi yeniden yapılanmaya girerken fırsatı yakalamak için çaba göstereceğini söyledi.

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Londra Metal Borsası (LME) fiyatları nikel endüstrisi tarafından küresel referans noktası olarak kullanılıyor.

Ancak Mart 2022'de nikelin 100.000 dolar/tonun üzerine rekor bir seviyeye yükselmesine neden olan ve birçok kullanıcının LME'yi terk etmesine yol açan durum sonrası piyasa güveni sarsıldı.

Şanghay borsası, alüminyum ve geri dönüştürülmüş kurşun gibi yeşil ürünlerin, magnezyum ve tungsten dahil Çin'in zengin olduğu mineral kaynaklarının ve pil malzemelerinin kote olması üzerinde çalışacak.

Zhang, kote edilmiş ürünler için uluslararası dağıtım sistemlerini genişletecek ve yurt dışı teslimat depolarının kurulmasını teşvik edeceğini söyledi.