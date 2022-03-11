'Savaş büyüme tahminlerimizi düşürecek'

IMF halihazırda küresel büyümenin yüzde 4,4 büyüyeceğini tahmin ediyor. Georgieva gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı uygulanan benzeri görülmemiş yaptırımların Rus ekonomisinde ani bir daralmaya neden olduğunu ve Rus ekonomisinin bu yıl 'derin bir resesyon' ile karşı karşıya kalacağını da öne sürdü.

Georgieva, Rusya'nın borçlarında temerrüde düşmesinin artık imkansız görünmediğini de vurguladı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu nisan ayı ortasında açıklayacak.