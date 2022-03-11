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'Savaş büyüme tahminlerimizi düşürecek'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan büyük yaptırımların küresel ticarette daralmayı tetikleyeceğini, gıda ve enerji fiyatlarını keskin şekilde yükselteceğini ve IMF'in küresel büyüme tahminlerini gelecek ay düşürmeye zorlayacağını söyledi.

11.03.2022 - 10:04 |
'Savaş büyüme tahminlerimizi düşürecek'

IMF halihazırda küresel büyümenin yüzde 4,4 büyüyeceğini tahmin ediyor. Georgieva gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı uygulanan benzeri görülmemiş yaptırımların Rus ekonomisinde ani bir daralmaya neden olduğunu ve Rus ekonomisinin bu yıl 'derin bir resesyon' ile karşı karşıya kalacağını da öne sürdü.

Georgieva, Rusya'nın borçlarında temerrüde düşmesinin artık imkansız görünmediğini de vurguladı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunu nisan ayı ortasında açıklayacak.

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