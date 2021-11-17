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Sberbank, Akkuyu NGS'ye kredi sağlayacak

Rus bankası Sberbank'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı için 800 milyon dolarlık kredi sağlayacağı bildirildi.

17.11.2021 - 13:34 | | AA
Sberbank, Akkuyu NGS'ye kredi sağlayacak

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın santralin ilk kreditörü olduğu hatırlatıldı.

Sberbank'ın, Rosatom'un yan kuruluşu Akkuyu Nükleer AŞ'ye yeni bir kredi vereceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Anlaşma kapsamında, Akkuyu Nükleer AŞ'ye 7 yıllık vadeyle 800 milyon dolarlık kredi sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anatoliy Popov, Akkuyu NGS'nin Sberbank için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yeni verdiğimiz krediyle Rosatom uluslararası projelerindeki ana kredi sağlayıcı konumunu sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023'te işletmeye girmesi bekleniyor.

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