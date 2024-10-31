Sberbank’ın net karı yılın ilk 9 ayında arttı

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın yılın üçüncü çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 411,1 milyar ruble net kar elde ettiği kaydedildi.

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Bankanın net karının yılın ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 1,2 trilyon rubleye çıktığı, öz sermaye getiri oranının yüzde 25 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerine yönelik gelir vergisinde yapılan değişikliklerin, bankanın üçüncü çeyrek gelirlerini önemli oranda etkilediğine işaret edildi.

Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble ile (yaklaşık 17 milyar dolar) rekor seviyede kar elde etmişti.