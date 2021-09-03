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Sberbank'tan 'ihracat kaybı' açıklaması

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi Herman Gref, karbonsuzlaşma sürecinin küresel ekonomiye maliyetinin 2050'ye kadar 140 trilyon dolara ulaşacağını ve Rusya'nın enerji kaynaklarında olası ihracat kaybının ise 192 milyar doları bulacağını bildirdi.

03.09.2021 - 10:31 | | AA
Sberbank'tan 'ihracat kaybı' açıklaması

Gref, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, enerji kaynaklarının kullanımındaki küresel dönüşüme dair değerlendirmelerde bulundu.

Enerji tüketimindeki dönüşümün birçok sektörü etkileyeceğine dikkati çeken Gref, "Bu dönüşüm her insanı ve günlük yaşamı etkileyecek. Akıllı ev sistemleri, ısınma gibi enerji tasarrufuyla ilgili her alan etkilenecek. Davranışlarımızı değiştirmeliyiz." dedi.

Küresel karbonsuzlaşma sürecinin ekonomik maliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gref, şunları kaydetti:

"Karbonsuzlaşma sürecinin küresel ekonomiye maliyeti 2050'ye kadar 140 trilyon dolara ulaşacak. Küresel karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşılabilmesi için dünyadaki enerjinin üçte ikisinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi gerekiyor. Bu süreç, dünyanın en büyük hidrokarbon kaynak ihracatçılarından Rusya'yı da derinden etkileyecek. Rusya'nın enerji kaynaklarında olası ihracat kaybı 192 milyar dolara ulaşacak. Petrol ihracatında olası kaybı yüzde 72, gazda yüzde 52, kömürde ise yüzde 90'ı bulabilir."

Gref, enerji kaynaklarındaki dönüşümün 2050 yılına kadar Rusya için bazı riskleri artıracağını ifade ederek, "İhracat gelirlerinde düşüş, işsizlik, sınırlı sanayi üretimine sahip şehirler, Rusya'nın küresel enerji sektöründeki liderliğini kaybetmesi, bütçe gelirlerindeki kayıp ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin iflasları görülebilir." diye konuştu.

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