Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaSektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı
HaberlerUzmanparaSektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

30.10.2024 - 10:31 |
Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

Haberin Devamı

TCMB, Ekim 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine, reel sektör için 1,6 puan düşerek yüzde 49,5 seviyesine ve hanehalkı için 4,4 puan gerileyerek yüzde 67,2 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

 

Türkiye’deki at yarışları, yurt dışında canlı yayınlanacak!

Türkiye’deki at yarışları, yurt dışında canlı yayınlanacak!

İran'dan yalanlama: Savunma sistemimizde aksaklık yok

İran'dan yalanlama: Savunma sistemimizde aksaklık yok