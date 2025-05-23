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Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Yıllık enflasyon beklentileri mayısta piyasa katılımcıları ve reel sektör için azalırken, hane halkı için yükseldi.

23.05.2025 - 10:24 | | AA
Sektörel Enflasyon Beklentileri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

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Buna göre, mayısta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1'e, reel sektör için 0,7 puan gerileyerek yüzde 41'e inerken, hanehalkı için ise 0,6 puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 0,6 puan artarak, yüzde 27,8 oldu.

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