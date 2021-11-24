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Sektörel güven endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında ekim ayına göre; hizmet sektöründe %0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe %0,6 ve inşaat sektöründe %1 arttı.

24.11.2021 - 10:07 |
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekim ayında 120,3 iken, kasım ayında %0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %1,2 azalarak 123,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %1,5 azalarak 117,3 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %0,7 artarak 117,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 121,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayında %0,6 oranında artarak 121,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %2,3 azalarak 130,4 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %4,4 artarak 99,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %0,9 artarak 135,5 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 93,6 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 92,7 iken, kasım ayında %1 oranında artarak 93,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %0,4 artarak 81,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %1,5 artarak 105,5 değerini aldı.

İnşaat sektöründe kasım ayında girişimlerin %55,3'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %44,7'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" ekim ayında %30 iken kasım ayında %28,6, "talep yetersizliği" ekim ayında %20,6 iken kasım ayında %19,6 ve "diğer faktörler" ekim ayında %17,4 iken kasım ayında %13,3 oldu.

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