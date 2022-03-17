Senato Bankacılık Komitesi'nden Powell'a onay

Powell'ın yeniden Fed Başkanı olarak atanması teklifine Senato Bankacılık Komitesi'nin 24 üyesinden 23'ü destek verdi. Demokrat Senatör Elizabeth Warren karara muhalefet eden tek üye oldu.

Senato Bankacılık Komitesi, Powell'ın yanı sıra Fed Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek olan Lael Brainard'ın da adaylığına destek verdi. Komite, Brainard'ın adaylığını 8'e karşı 16 oy ile destekledi.

Philip Jefferson'ın Fed Yönetim Kurulu adaylığı ise Senato Bankacılık Komitesi'nin tüm üyelerinin desteğini aldı.

Powell, Brainard ve Jefferson için nihai oylama Senato Genel Kurulu'nda yapılacak.

Senato Bankacılık Komitesi'nin Biden'ın Fed Yönetim Kurulu için aday gösterdiği Michigan Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisa Cook için yapılan oylamada ise Cumhuriyetçi üyeler muhalefet etti. Biden'ın Fed Yönetim Kurulu'nun ilk siyahi kadın üyesi olması için aday gösterdiği Cook için oylamada eşitliği Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in oyu bozdu ve Schumer'e tanınan yetki ile Cook'un adaylığı da Senato Genel Kurulu'na sevk edildi.