Senet Nedir, Nasıl Düzenlenir? Açık Senet, Protestolu Senet Ne Demektir?

Diğer senet çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: Hisse Senedi, Tapu Senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi, Emre Muharrer Senet ve Kambiyo Senedi. Bunun dışında mağazalara için kesilen ve makbuz yerine geçen senetlere Emtia Senedi adı verilir. Avalli Senedi ise kefil tarafından imzalanır. Kefil avalli senedini imzalayarak borçlunun belirlenen zamana kadar ödeme yapmaması durumunda mevcut borcu ödeyeceğini taahhüt eder.



Senet Nedir?



Senet diğer makbuzlardan ve resmi belgelerden farklı olarak sadece borçlunun imzaladığı bir belgedir. Eğer senedin üstünde yazan tarihe kadar ödemenin tamamı gerçekleşmezse senette imzası bulunan kişi ya da kurum mahkemeye verilebilir. Senetler resmi belgelerden biri olduğu için mahkemede borçlunun aleyhine kanıt olarak sunulabilir.



Senet Nasıl Düzenlenir?



Senet düzenlerken belli başlı ayrıntılara dikkat edilmelidir. Aksi takdirde senet geçersiz kabul edilir. Öncelikli olarak düzenleme tarihinin mutlaka yazılmış olması gerekir. Bunun dışında üzeri çizilmiş, zarar görmüş ya da kazılmış senetler de şüpheli bulunduğundan geçersiz sayılır.



Senet kağıdı kırtasiyelerden ve online mağazalardan temin edilebilir. Senet kağıtlarının üst kısmında Ödeme Tarihi ve Ödeme Günü kısmı yer alır. Bu kısımların da doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulduğuna dikkat edilmelidir.



Son olarak senedin geçerli olabilmesi için borçlunun imzası gerekmektedir. Eğer borçlu okuma - yazma bilmiyorsa bu kişiye özel parmak izli senet hazırlanır. Parmak izli senetler de hükmen geçerlidir.



Açık Senet Ne Demektir?



Ödeme günü ve ödenecek tutar kısmının boş bırakıldığı senetlere açık senet türü denir. Kullanımı yaygın olmayan bir senet türüdür. Bunun nedeni ödenecek tutarı ve ödeme tarihi bizzat alacaklı tarafından belirleniyor olmasıdır. Açık senetler alacaklının lehine olduğu için borçlular tarafından çok sık tercih edilmez.



Protestolu Senet Ne Demektir?



Senedin son ödeme tarihinden 2 gün geçtikten sonra alacaklı hala ödeme alamamışsa söz konusu senedi protesto işlemine tabi tutabilir. Alacaklıların vadesi gelip de ödenmeyen her senet için yasal yollara başvurma hakkı vardır. Protesto işlemleri bankalar tarafından gerçekleştirilir. Eğer hala söz konusu ödeme gerçekleştirilmezse yasal süreç ve kanuni takip başlar.