Shanghai Limanı’nda konteyner hacmi arttı

Shanghai Uluslararası Liman Grubu’nun (SIPG) açıkladığı verilere göre, 2021 yılında Shanghai Limanı’nda işlem gören konteyner hacmi önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 47 milyon 33 bin TEU’ya yükseldi.

Çin’in Shanghai Limanı, işlem yapılan konteyner hacmi bakımından 12 yıldır dünyada ilk sırada yer alıyor.

Diğer yandan, 2021 yılında Shanghai, Nanjing, Hefei ve Hangzhou olmak üzere Yangtze Nehri havzasındaki dört noktadaki gümrüklerde denetim, idare, yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylaştırıldığı belirtildi.