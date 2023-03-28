Silikon Vadisi Bankası satıldı

ABD bankacılık kurumu FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) pazar günü yaptığı açıklamada First Citizens Bank’ın SVB’nin tüm mevduatlarını ve kredilerini satın alacağını duyurmuştu.

FDIC işlemin 119 milyar dolarlık mevduatı ve 72 milyar dolarlık varlığı kapsadığını belirterek “SVB’nin 17 şubesi pazartesi günü First Citizens olarak açılacak” bilgilendirmesini yapmıştı.

Dün bu devrin gerçekleşmesinin ardından ABD borsaları dün yükselişle açıldı. Endekslerdeki yükselişe bankacılık hisselerine gelen alımların öncülük ettiği gözlendi. Dün ayrıca First Citizens’ın SVB’nin yaklaşık 72 milyar dolarlık varlığını 16.5 milyar dolarlık indirimle satın aldığı açıklandı. Bu açıklama da First Citizens hisselerinin hızlı yükselmesine neden oldu.

Credit Suisse istifası

Öte yandan 16 Mart’ta, Credit Suisse’e daha fazla destek vermeyecekleri yönünde açıklama yapan ve bu nedenle bankanın hisselerindeki çöküşü tetiklediği öne sürülen Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti. Suudi Ulusal Bankası’nın Credit Suisse’te yüzde 9.9 payı bulunuyordu. Khudairy’nin açıklamasının ardından Credit Suisse krizi meydana gelmiş ve bir diğer İsviçre bankası UBS Credit Suisse’i devralmıştı.