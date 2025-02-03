Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaŞimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
HaberlerUzmanparaŞimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta yıllık enflasyonun yüzde 42,1'e gerilediğini bildirerek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24'le son 38 ayın en düşük seviyesinde" ifadesini kullandı.

03.02.2025 - 12:05 | | AA
Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Ocakta yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e gerilediğine dikkati çeken Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24'le son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, aylık enflasyondaki gelişmelere de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."

Fernando Andrade, Amedspor'a imza attı!

Fernando Andrade, Amedspor'a imza attı!

SON DAKİKA | Erdoğan: Acımız da öfkemiz de büyük, Bolu'daki faciada yanlışı olan kim varsa hesap sorulacak

SON DAKİKA | Erdoğan: Acımız da öfkemiz de büyük, Bolu'daki faciada yanlışı olan kim varsa hesap sorulacak