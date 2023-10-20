Şimşek'ten Fransa ziyareti ile ilgili açıklama

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık. Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemıerre ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik. Daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın Başkanı dostum Sayın Fatih Birol ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le Maire ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk" dedi.

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Şimşek, "Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO/CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir" ifadelerini kulandı.