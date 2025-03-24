Şimşek'ten 'görevimizin başındayız' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Görevimizin başındayız. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.
24.03.2025 - 09:05 | | AA
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:
Haberin Devamı
"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."