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UzmanparaŞimşek'ten 'görevimizin başındayız' mesajı
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Şimşek'ten 'görevimizin başındayız' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Görevimizin başındayız. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

24.03.2025 - 09:05 | | AA
Şimşek'ten 'görevimizin başındayız' mesajı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:

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"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin."

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