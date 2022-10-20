'Şirketler ekonomik görünümde karamsar'

12 bölgesel Fed'den toplanan bilgilerle derlenen Bej Kitap raporuna göre enflasyon baskıları bir miktar hafifledi ve bu hafiflemenin devam etmesi bekleniyor.

Bu ay Dallas Fed tarafından 7 Ekim'e kadar bölgesel Fed'lerden gelen verilerle derlenen Bej Kitap'ta "Temas kurulanların bir kısmı gelecek 6 hafta için kuvvetli fiyatlama gücünü not etti, diğerleri ile maliyetleri yansıtmanın tüketicilerin geri çekilmelerine bağlı olarak daha zorlu hale geldiğini vurguladı. Önümüze bakıldığında fiyat artışları için beklentiler genel olarak ılımlı" değerlendirmesi yapıldı.

Perakende harcamaların ihtiyari harcamaların azalması nedeniyle nispeten yatay bir seyir izlediği belirtilen raporda otomobil satıcılarının ise sınırlı stoklar, yüksek araç fiyatları ve artan faiz oranları nedeniyle satışlarda durgunluk olduğunu bildirdikleri vurgulandı.

Bej Kitap'ta yükselen mortgage oranları ile konut fiyatlarının konut satışlarını daha da zayıflattığı belirtilirken “Zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle görünüm daha karamsar hale geldi” denildi.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda istihdamın çoğu bölgede ılımlı ve orta hızda artmaya devam ettiği ifade edilirken, birkaç bölgede iş gücü talebinde “soğuma” olduğunun bildirildiği belirtildi.