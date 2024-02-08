Societe Generale hisse geri alımı yapacak

Societe Generale, zayıflayan net bankacılık geliri nedeniyle dördüncü çeyrek net karında keskin bir düşüş bildirdi, ancak 280 milyon euroluk (302 milyon dolar) yeni bir hisse geri alım programı başlattı.



LSEG verilerine göre Societe Generale, 404 milyon euroluk konsensüs analist tahmininin biraz üzerinde, ancak 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen 1,07 milyar euronun oldukça altında 430 milyon euroluk bir grup net karı açıkladı. Bu rakam, bankanın üçüncü çeyrekte 295 milyon euroluk grup net karı açıklamasının ardından geldi.



Fransa'nın borsada işlem gören en büyük üçüncü bankası olan Societe Generale'nin 2023 yılında net karı 2,15 milyar euroluk analist beklentilerinin biraz üzerinde 2,49 milyar euro oldu.



Bununla birlikte üç aylık net bankacılık geliri yıllık bazda %9,9 düşerek 5,96 milyar euroya geriledi. Banka bu düşüşü büyük ölçüde Fransız perakende, özel bankacılık ve sigorta bölümündeki net faiz gelirindeki düşüşe ve hedge işlemlerinin çözülmesinden kaynaklanan olumsuz etkilere bağladı.



Societe Generale, hissedarlarına hisse başına 90 cent nakit temettü teklif edeceğini ve hisse başına 35 cente denk gelen 280 milyon euroluk bir hisse geri alımı başlatacağını duyurdu.

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Grup CEO'su Slawomir Krupa, 2023'ün banka için "bir geçiş ve dönüşüm yılı" olduğunu ve 2024'te %5 veya üzerinde gelir artışı hedeflediklerini söyledi.