Societe Generale'nin karı ve gelirleri azaldı

Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale net faiz gelirlerinin düşmesi ve maliyetlerin artmasının etkisiyle üçüncü çeyrekte karının düştüğünü bildirdi.

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Societe Generale üçüncü çeyrekte net karının geçen yılın aynı dönemindeki 1,45 milyar eurodan 295 milyon euroya gerilediğini açıkladı.

Üçüncü çeyrekte bankanın gelirleri de %6,2 azalarak 6,2 milyar euroya düştü.

Analistler 225 milyon euro kar ve 6,3 milyar euro gelir bekliyordu.

Societe Generale yaptığı açıklamada "Mevcut ekonomik ortamla tutarlı en son varsayımlara dayanarak Fransız bireysel bankacılık, özel bankacılık ve sigortacılık net faiz gelirinin 2023'te %20'den fazla azalması bekleniyor. Net faiz gelirinin gelecek yıl 2022'ye eşit veya daha yüksek bir seviyede olması gerekli" dedi.

Üçüncü çeyrekte Societe Generale'nin giderleri bir önceki yıla göre %6,8 artarak 4,36 milyar euroya ulaştı.