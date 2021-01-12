Dev bankadan Trump'a ambargo!

Deutsche Bank, 6 Ocak'ta Trump yanlılarının ABD Kongresi'nin işgaline varan protesto gösterileri sonrasında gelecekte Donald Trump veya sahip olduğu şirketler ile iş yapmama kararı aldı.

Deutsche Bank, Trump ve şirketlerini en önemli kreditörü konumunda bulunuyor. Trump'ın Deutsche Bank'taki kredileri 340 milyon dolar civarında. Deutsche Bank ise NY Times'ın haberine ilişkin yorum yapmadı.