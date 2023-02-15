'Son veriler daha fazla faiz artışını destekliyor'

New York'taki bir etkinlikte konuşan Williams dün ABD'de açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerinin devam eden yukarı yönlü baskılarla birlikte bir miktar ılımlılık gösterdiğini söyledi.

Williams, "Bu veriler ekonomide dengeyi sağlamak için faiz oranlarında devam eden artışlara ihtiyacımız olduğunu doğruluyor" dedi.

ABD'de yılın ilk ayı için tüketici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.