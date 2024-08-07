'Sonbaharda Fed'den faiz indirimi görebiliriz'

David Solomon, ABD Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürmek için acil adım atmaktan kaçınacağını öngördü.

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Bloomberg TV'de açıklamalarda bulunan Solomon, "Eylülden önce bir şey göreceğimizi beklemiyorum ekonomi yoluna girecek ve muhtemelen bir durgunluk görmeyeceğiz" dedi.

Solomon, "Şu anda gördüğümüz ekonomik verilere ve Fed'in mesajlarına dayanarak sonbaharda bir veya iki faiz indirimi görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.