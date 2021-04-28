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SPK ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Azerbaycan’da sermaye piyasalarını düzenleme ve denetim yetkisini haiz Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBA) arasında ikili iş birliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

28.04.2021 - 14:09 | | AA
SPK ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma

SPK'dan yapılan açıklamada, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve CBA Baş Direktörü Ali Ahmadov tarafından imzalanan ikili iş birliği mutabakatıyla, iki kurum arasında sermaye piyasaları alanında bilgi alışverişinin ve teknik iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Söz konusu mutabakatın, sermaye piyasaları ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, kardeş iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında CBA ile ikili bir iş birliği platformunun ayrı bir değer taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, SPK'nın uluslararası ilişkilere büyük önem verdiği ve diğer ülkelerdeki otoriteler ile iş birliklerini artırmak için çaba harcadığı kaydedilerek, "Bu yönde Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 36 ülkenin ilgili yabancı muadil otoriteleri ile Kurulumuz arasında ikili MoU imzalanmış bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

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