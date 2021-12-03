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SPK'dan 'sermaye' açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "sermaye artırımı" veya "sermaye avansı" adı altında toplanan paralarla Kurul onayı bulunmaksızın sermaye koyma borcuna mahsup edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

03.12.2021 - 07:13 |
SPK'dan 'sermaye' açıklaması

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

“Kurulca onaylı izahname veya ihraç belgesi bulunmaksızın kişilerden ortaklık vaadiyle, “sermaye artırımı” veya “sermaye avansı” adı altında toplanan paralarla ilgili olarak, bu paraların Kurul onayı bulunmaksızın sermaye koyma borcuna mahsup edilmesi söz konusu değildir. Kurulca onaylı izahname ve/veya ihraç belgesi olmadan şirketlerce sermaye artırımı gerçekleştirilemeyeceğinden, yatırımcılarımızın bilinçli hareket etmeleri ve bu tür vaat ve yöntemlerle para toplayanlara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.”

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