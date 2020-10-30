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30.10.2020 - 07:30 |

Starbucks'ın cirosu geriledi

Starbucks'ın net cirosu yüzde 8, hisse başına karı yüzde 50 azaldı.

Starbucks'ın cirosu geriledi
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Koronavirüs salgı dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks'ın cirosunu ve karlılığını vurdu.

Starbucks'ın net cirosu mali yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 6,2 milyar dolar olurken, dağıtılabilir hisse başına kar da yüzde 50,7 düşüşle 0,67 dolardan 0,33 dolara geriledi.

Starbucks'ın ABD'de karşılaştırılabilir satışları yüzde 9, uluslararası satışları ise yüzde 10 azaldı.

Dördüncü çeyrekte net kar yüzde 51,1 düşüşle 392,6 milyon dolara geriledi.

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