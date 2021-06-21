'Stratejik hedeflerde iyi ilerleme sağlandı'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB üyelerinin hafta sonu yaptıkları toplantıda bankanın aralarında iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı rol ve enflasyona yaklaşımın revizyonun da olduğu stratejik hedeflerin yeniden şekillendirilmesi konusunda "iyi ilerleme" sağlandığını söyledi.

Frankfurt'ta yapılan ve ECB Yönetim Konseyi üyelerinden 25'inin katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Lagarde, üzerinde çalıştıkları gözden geçirmenin ECB'nin para politikasına yaklaşımına ilişkin yaklaşık 20 yıldır yapılan ilk gözden geçirme olduğunu hatırlattı.

Gözden geçirmenin yılın ikinci yarısında tamamlanacağını belirten ve hafta sonu yapılan müzakereler konusunda bilgi vermeyen Lagarde, "Para politikası stratejimizin geleceğinin somutlaştırılması yönünde derinlemesine tartışmalar yaptık ve iyi bir ilerleme sağladık." dedi.