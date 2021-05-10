Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSuzuki bir hafta daha üretime dönmüyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Suzuki bir hafta daha üretime dönmüyor
ABONE OL

Suzuki bir hafta daha üretime dönmüyor

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'da bir hafta daha üretime geçmeyecek.

10.05.2021 - 09:30 | | AA
Suzuki bir hafta daha üretime dönmüyor

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara veren Japon firma, bu süreyi bir hafta daha uzattı.

Hindistan'daki üç tesisinde imalatı askıya alan Suzuki, ülkede yerel parça tedarikçilerinin lehimleme dahil bazı alanlarda yoğunlukla kullandığı oksijen eksikliğinin halen sürdüğünü açıkladı.

Kovid-19 vakalarındaki artış, Hindistan'da sanayide kullanılan oksijen stoklarının, tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı. Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek. 

    GÜNCEL HABERLER

    Mobilya ihracatında 2,1 milyar dolarla tarihi zirve görüldü

    Mobilya ihracatında 2,1 milyar dolarla tarihi zirve görüldü

    Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik

    Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik

    İş adamına eşinden yeni suçlama! Tahsis edilen villayı kullanılamaz hale getirdi

    İş adamına eşinden yeni suçlama! Tahsis edilen villayı kullanılamaz hale getirdi

    Türkiye Sigorta Birliği'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin açıklama

    Türkiye Sigorta Birliği'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin açıklama

    Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

    Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    10 Mayıs deprem mi oldu Kandilli - AFAD? Türkiye son depremler listesi

    10 Mayıs deprem mi oldu Kandilli - AFAD? Türkiye son depremler listesi

    Sıradaki Haber
    3 aşamalı plan! Restoranlar, kafeler, kuaförler, AVM'ler...

    3 aşamalı plan! Restoranlar, kafeler, kuaförler, AVM'ler...

    Sıradaki Haber
    Fransızlar sokağa döküldü

    Fransızlar sokağa döküldü

    Sıradaki Haber
    Fidan sahiplenme nasıl yapılır? Annemin Ağacı kampanyası nedir? Tıkla fidan sahiplen

    Fidan sahiplenme nasıl yapılır? Annemin Ağacı kampanyası nedir? Tıkla fidan sahiplen

    Sıradaki Haber