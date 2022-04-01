Geri Dön
Uzmanpara'Tahvil alımı eylül sonunda bitirilebilir'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Tahvil alımı eylül sonunda bitirilebilir'

'Tahvil alımı eylül sonunda bitirilebilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane enflasyonda cari yörüngenin devam ettirilmesi halinde net tahvil alımının eylül ayı sonu itibarıyla bitirilmesinin planlandığını söyledi.

01.04.2022 - 16:38 |
'Tahvil alımı eylül sonunda bitirilebilir'

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, ekonomik görünümün bozulması durumunda teşviklerin geri çekilmesi konusunda açıkladıkları takvimi yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Mart ayında enflasyonun rekor seviyeye yükseldiğine işaret eden verilerin ardından konuşan Lane, enflasyonda cari yörüngenin devam ettirilmesi halinde net tahvil alımının eylül ayı sonunda bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

"Eğer orta vadeli enflasyon görünümü devam ettirilirse net varlık alımlarının üçüncü çeyrekte bitirilmesini bekliyorum" diye konuşan Lane, "Bununla birlikte ekonomik görünüm çok fazla kötüleşirse yeniden düşünmemiz gerekir" dedi.

    Ortalık savaş alanı gibi! Birçok ilde fırtına hayatı felç etti
    Bakan Koca'dan sağlık raporu paylaşımı: Yıl sonuna kadar geçerli
    Ukrayna askerinden CNN Türk ekibine 'mayın' uyarısı
    Konut ve tüketici kredileri için yeni karar
    'Çakır' Türkiye'yi yeni bir lige çıkaracak! Dünyada bu kadar detaylısı yok
    Rusya, Avrupa'ya gaz akışını kesecek mi? Resmi açıklama geldi!
    MSB'den Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili açıklama
    Putin'in 'ölüm meleği'nin kocası ortaya çıktı! 'Slav ejderhası' 100'den fazla Ukraynalı öldürmüş
    Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması
    Yasemin aşkı itiraf etti! 'Dünya güzeli bir insan'
    Survivor Nisa'dan Yağmur'a: Ne dedin sen?
    Yamyam katil kurşungeçirmez kafeste! En büyük korkusu şaşırttı
    Trabzonspor'daki transfer zirvesinden yıldız isim çıktı!
    Kan donduran mesaj! Bebeğini boğmaya çalışıp videosunu gönderdi
    CIA raporları Rusların gizli planını ortaya çıkardı!
    Ortalık savaş alanı gibi! Birçok ilde fırtına hayatı felç etti
    Ortalık savaş alanı gibi! Birçok ilde fırtına hayatı felç etti
    Bakan Koca'dan sağlık raporu paylaşımı: Yıl sonuna kadar geçerli
    Bakan Koca'dan sağlık raporu paylaşımı: Yıl sonuna kadar geçerli
    Ukrayna askerinden CNN Türk ekibine 'mayın' uyarısı
    Ukrayna askerinden CNN Türk ekibine 'mayın' uyarısı
    Konut ve tüketici kredileri için yeni karar
    Konut ve tüketici kredileri için yeni karar
    'Çakır' Türkiye'yi yeni bir lige çıkaracak! Dünyada bu kadar detaylısı yok
    'Çakır' Türkiye'yi yeni bir lige çıkaracak! Dünyada bu kadar detaylısı yok
    Rusya, Avrupa'ya gaz akışını kesecek mi? Resmi açıklama geldi!
    Rusya, Avrupa'ya gaz akışını kesecek mi? Resmi açıklama geldi!
    MSB'den Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili açıklama
    MSB'den Karadeniz'de görülen mayınlarla ilgili açıklama
    Putin'in 'ölüm meleği'nin kocası ortaya çıktı! 'Slav ejderhası' 100'den fazla Ukraynalı öldürmüş
    Putin'in 'ölüm meleği'nin kocası ortaya çıktı! 'Slav ejderhası' 100'den fazla Ukraynalı öldürmüş
    Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması
    Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması
    Yasemin aşkı itiraf etti! 'Dünya güzeli bir insan'
    Yasemin aşkı itiraf etti! 'Dünya güzeli bir insan'
    Survivor Nisa'dan Yağmur'a: Ne dedin sen?
    Survivor Nisa'dan Yağmur'a: Ne dedin sen?
    Yamyam katil kurşungeçirmez kafeste! En büyük korkusu şaşırttı
    Yamyam katil kurşungeçirmez kafeste! En büyük korkusu şaşırttı
    Trabzonspor'daki transfer zirvesinden yıldız isim çıktı!
    Trabzonspor'daki transfer zirvesinden yıldız isim çıktı!
    Kan donduran mesaj! Bebeğini boğmaya çalışıp videosunu gönderdi
    Kan donduran mesaj! Bebeğini boğmaya çalışıp videosunu gönderdi
    CIA raporları Rusların gizli planını ortaya çıkardı!
    CIA raporları Rusların gizli planını ortaya çıkardı!