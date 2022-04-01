'Tahvil alımı eylül sonunda bitirilebilir'

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, ekonomik görünümün bozulması durumunda teşviklerin geri çekilmesi konusunda açıkladıkları takvimi yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Mart ayında enflasyonun rekor seviyeye yükseldiğine işaret eden verilerin ardından konuşan Lane, enflasyonda cari yörüngenin devam ettirilmesi halinde net tahvil alımının eylül ayı sonunda bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

"Eğer orta vadeli enflasyon görünümü devam ettirilirse net varlık alımlarının üçüncü çeyrekte bitirilmesini bekliyorum" diye konuşan Lane, "Bununla birlikte ekonomik görünüm çok fazla kötüleşirse yeniden düşünmemiz gerekir" dedi.