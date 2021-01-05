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05.01.2021 - 07:21 | | Foreks

'Tahvil alımında ayarlama 2021 yılında olabilir'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Tahvil alımında ayarlama 2021 yılında olabilir." dedi.

'Tahvil alımında ayarlama 2021 yılında olabilir'
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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aylık varlık alımlarında ayarlama yapmaya, eğer koronavirüse karşı aşının uygulanmaya başlaması sonrası beklendiği gibi ekonomi büyür ise, bu yıl başlanabileceğini söyledi.

Bostic, "Aylık 120 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımını yeniden ayarlamaya oldukça çabuk başlayabileceğimizden umutluyum" diye konuştu.

Kovid-19'un hala yayılmakta olduğu ortamda önümüzdeki ayların ekonomi için "bir miktar zorlu" olacağını belirten Bostic, Fed politikasında herhangi bir değişikliğin pandeminin yol açtığı sınırlamaların kaldırılmasında sağlayacak başarılı bir aşılamaya sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguladı.

Ülkenin "aşı sonrası" dinamiklerin şekillenmeye başladığı ve Mart 2020'de atılan agresif adımların küçültülmeye başlamasını tartışmanın gerekeceği ana yaklaşılmakta olduğunu hissettiğini belirten Bostic, "Zayıflıkların ortadan kalkmaya başladığına dair işaretlerin bu yıl gelmeye başlayacağından umutluyum" diye konuştu.

Bostic ayrıca, sağlanacak ilerlemenin Fed'in varlık alımlarının pandemi öncesinde var olan seviyeye "daha paralel" bir seviyeye geri çekmesine imkan vermek için yeterli olacağından umutlu olduğunu da ifade etti.

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