Tahvil Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tahvil Türleri Nelerdir?

Yatırım şekillerinden birisi olan tahviller bir çeşit borç işlemi olmaktadır. Üç temel jenerik varlık sınıfında yer alan tahvillerin getirileri sabit olan menkul kıymetler içerisinde bulunmaktadır.



Tahvil Nedir?



Devletlerin veya kurumsal işletmelerin finansmana ihtiyaç duymaları durumunda yatırımcılardan aldıkları borçlara verilen isimdir. Tahviller belirli bir süre içerisinde işlem görmektedirler. Bu süre içerisinde değişken veya sabit bir faiz oranı belirlenmektedir. Tahvilin vadesi sona erdiğinde ise belirlenmiş olan faiz getirisi yatırımcılara ödenmektedir. Belirlenmiş vadesi bir yıldan fazla olan tahviller ise yazılı bir senet hükmündedir. Bu borç ilişkisi içerisinde tahvile sahip olan yatırımcı tahvil ihraç eden devlet veya kurumsal işletmenin alacaklısı konumunda olmaktadır.



Tahvilin Özellikleri Nelerdir?



Bir borç ilişkisinde kanıt niteliği taşıyan tahvillerin özellikleri şunlar olmaktadır:

Tahviller kıymetli evrak statüsündedirler,

Borç ilişkisini belgeleyen borç senetleridir

Tahvile sahip olan yatırımcı, tahvil ihracatçısının uzun vadeli alacaklısı konumunda bulunmaktadır

Sadece devlet ve şahıs şirketleri değil anonim şirketler tarafından da tahvil çıkarıla bilmektedir,

​​​​​​Tahviller sadece özel şirketlere ait borç senetleri olmamaktadırlar. Aynı şekilde devlet ve belediyelerde tahvil senetleri ihraç edebilirler.

Tahvilde belirlenen süre sona erdiğinde tahvil ihracatçısı ile yatırımcı arasındaki ilişki sona erer,

Tahvillerin sahip olduğu alt ve üst sınırı ihracat yapan şirket veya kamu kişilik belirler,

Nominal değerin altında bulunan tahvillerde ihraç edilebilmektedir ve buna iskontolu denmektedir.

Tahviller satın alan kişinin adına veya hamiline yazılı olma özellikleri bulunmaktadır.

Tahvil Türleri Nelerdir?



Tahvillerin birçok alt çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlendirmeler genellikle çıkaran kuruma bağlı olarak değişmektedir.



Devlet Tahvilleri



Hazine tarafından çıkartılan tahvillere devlet tahvilleri denmektedir. Bu sebeple de bir diğer adı da hazine tahvilleri olmaktadır. Bu tür tahviller diğer tahvil çeşitleri arasındaki en risksiz olanıdır. Çünkü borç ilişkisi devletle kurulmaktadır. Diğer bir yandan en az getiriye sahip olan tahvil çeşidi de yine devlet tahvilleri olmaktadır



Özel Sektör Tahvilleri



Tahvil çeşitleri içerisinde en fazla risk bulunan tahvil çeşidi olmaktadır. Bu tahvil çeşidi bankalar ya da anonim şirketleri tarafından çıkartılmaktadır. Bu kuruluşlar kendilerine uzun süreli finansman geliri sağlamak için tahlilleri piyasaya sunarlar. Diğer yatırım araçlarına göre daha güvenilir olmalarının yanında borç ilişkisi kurulacak olan şirketin iyi araştırılması da gerekmektedir.



Primli ve Baş Başa Tahviller



Her tahvil üzerinde sahip olduğu değeri bulundurur. Üzerinde bulunan değer ile piyasaya arz edilen tahvillere baş başa tahviller denmektedir. Diğer bir yandan üzerinde yazan değerden daha düşük bir ücrete piyasaya sürülen tahvillere ise primli tahvil denmektedir.



Hamiline ve Nama Yazılan Tahviller



Yasalarımızca tahvillerin üzerinde isim belirtme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşin bu kısmı tamamen şirketlere bırakılmıştır. Eğer tahvilin üzerinde isim belirtilmiş ise nama yazılı tahvil olmaktadır. Eğer tahvilin üzerinde isim belirtilmemişse o zaman hamiline yazılı tahvil adını almaktadır. Arasındaki fark ise nama yazılmış olan tahvilleri sadece tahvilin üzerinde yazan kişi bozdurabilirken; hamiline yazılı tahviller ise tahvil kimin elindeyse onun bozdurma hakkının bulunmasıdır.