'Tahvildeki yükseliş piyasaları bozmuyor'
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tahvil getirilerindeki yükselişe bağlı olarak piyasada bir işlev bozukluğu olmadığını belirtti.
10.10.2023 - 09:32 |
Janet Yellen, tahvil getirilerindeki son yükselişin ABD finans piyasalarında işlev bozukluğu yaratmadığını söyledi.
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Financial Times'a konuşan Yellen, "Faiz oranlarındaki artışla bağlantılı olarak herhangi bir işlev bozukluğu kanıtı görmedim. Faizler daha değişken olduğunda bazen piyasa işleyişi üzerinde bir miktar etki görürsünüz, ancak bu oldukça standarttır" dedi.