Takyidat Nedir? Takyidat Belgesi Ne İçin Kullanılır, Nasıl Alınır?

Takyidat günümüzde tapunun genel ayrıntısını göstermekte olan belgeye denilmektedir. Belgeye Takiydat belgesi adı verilmektedir.



Takyidat Belgesi Nedir?



Takyidat belgesi, bilinen herhangi bir gayrimenkul üstünde 3'üncü kişilerin faydasına konulmuş ve de gayrimenkul üzerinde olan mülkiyet hakkını farklı şekillerde sınırlamakta olan mevcut olan yapıların üzerindeki şerh, vefa hakkı, ipotek, haciz, ön alım, intifa hakkı, irtifak hakkı, serbest dereceden istifade hakkı ve şufa hakkı bulunabilir. Ayrıca bunları gösteren ya da bunların olmadığını göstermekte olan belgeye Takyidat belgesi denilmektedir.



Takyidat belgesi almak amacı ile günümüz koşullarında ise belli bir miktarda harç parası yatırmak gerekmekte ve bu harç parasını yatıran kişiler Takyidat belgesi alabilirler.



Takyidat belgesi almak amacı ile bu harç parası Ziraat Bankasına, Halkbanka, İş Bankasına ya da Vakıfbanka yatırarak temin edilebilir.



Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?



Ülkemizde Takyidat belgesi Tapu Müdürlüğünden alınmaktadır. Bu belgeyi alabilmek amacı ile yukarıda da bahsedilen anlaşmalı bankalara yani Ziraat Bankası, Vakıfbank, iş Bankası ve de Halkbank’asına takyidat harcı yatırılmalıdır. Günümüzde yer alan bazı bankalar yatırılması gereken bu harcı yalnızca gişelerden tahsil ederlerken Ziraat Bankasından takyidat harcı yatırılmak istenir ise işlemi ATM cihazı aracılığı ile gerçekleştirmek gereklidir. Eğer iskan adına takyidat belgesi almak gerekiyor ise ilgili olan apartmanda yer alan her daire bağımsız bir şekilde harç ücretini de bankaya yatırmalıdır.



Takyidat Belgesini Kimler Alabilir?



Günümüzde tapu işlemlerinin yapılması amacı ile takyidat belgesinin de önemi büyük olmaktadır. Takyidat belgesini genel olarak malik sahibi ve ya bu malikten hak sahipleri olan kişiler alabilmektedirler. Takyidat belgesi günümüzde 3. Şahıslar aracılığı ile alınması ve ya verilmesi mümkün olmadığı gibi aynı zamanda alınması da kesinlikle yasak olmaktadır. Takyidat belgesi, Tapu Müdürlüğü tarafından verilmekte olan bir belge olup, tapu çalışanlarından talep edilmesi ya da harç bedelinin bankaların ATM’lerinden yatırılıp makbuzu ile beraber giderek alınabilir.



Takyidat Belgesi E-devletten Nasıl Alınır?



Takiydat belgesi günümüzde e- devlet uygulaması üzerinden de alınabilmektedir. Bu sistemden yararlanmak amacı ile birlikte TKGM servislerinin sayfasına başvurmak gerekmektedir. Böylece, bu şekilde yapılan bir başvuru sonrasında da e-devlet üzerinden istenilen Takiydat belgesi alınmaktadır. Bu nedenle de takyidat belgesi oldukça önemli bir belgedir.