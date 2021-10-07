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Tanzanya kredi için rakamları paylaşacak

Uluslararası Para Fonundan (IMF) kredi alabilmesi için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin verileri paylaşması şart koşulan Tanzanya hükümeti, salgına dair rakamları her hafta açıklayacağını duyurdu.

07.10.2021 - 07:18 | | AA
Tanzanya kredi için rakamları paylaşacak

The Citizen gazetesinin haberine göre, salgının başından bu yana Kovid-19 vaka ve ölümlerini düzenli olarak paylaşmayan Tanzanya'nın Sağlık Bakanı Dorothy Gwajima, tüm verileri her hafta düzenli olarak Dünya Sağlık Örgütüne göndereceklerini ifade etti.

Bakan Gwajima, rakamların yayınlanmasının Kovid-19'un kamu sağlığına bir tehdit olduğunun onaylanması anlamı taşıdığını söyledi.

Mart ayında hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Magufuli döneminde halk arasında paniğe yol açtığı gerekçesiyle verileri yayınlamama kararı alan Tanzanya, yeni başkanla birlikte birkaç kez verileri güncellemişti.

IMF'nin Tanzanya Temsilcisi Jens Reinke, ülkenin 574 milyon dolarlık acil krediden faydalanması için verileri açıklamasının şart olduğunu söylemişti.

Salgını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen Magufuli'nin ölümü sonrası devlet başkanlığı koltuğuna oturan Samia Suluhu Hassan, ülkenin salgınla mücadele yöntemini değiştirmişti.

Ülkede şimdiye kadar kaydedilmiş 26 binden fazla vaka bulunurken, 500 binden fazla kişiye de aşı yapıldı.

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