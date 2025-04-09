'Tarife belirsizliği altının cazibesini artırabilir'

Piyasalardaki tarife restleşmesi sonrası altın fiyatlarında geçen hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan düşüş görüldü.

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Altının ons fiyatı, dün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından, tarife belirsizlikleri nedeniyle 3 bin 10 dolar seviyesine geriledi.

Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki kayıplarını telafi etmek amacıyla altın pozisyonlarından kısmi kar almış olabileceği nedeniyle, fiyatların gerilediği düşünülüyor.

Altın ve emtia stratejistlerine göre, tarife belirsizliğinin altının "güvenli liman" cazibesini artırmaya devam etme ihtimali yüksek ve merkez bankalarının alımlarının da altın talebini desteklemesi bekleniyor.

Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, altın fiyatlarının yıl başından beri oldukça tutarlı bir yükseliş eğilimi gösterdiğini ve son aylarda görülen hızlı fiyat hareketlerinin ardından fiyat konsolidasyonu görmenin yaygın olduğunu belirtti.

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Tarifelerin altın piyasalarına nihai etkisine ilişkin hala belirsizlik olduğunu söyleyen Artigas, "Bazı piyasa katılımcıları, önceki altın pozisyonlarından kısmi kar almış olabilir. Ancak, analizlerimiz, mevcut ortamda yatırım talebini destekleyebilecek güçlü temellerin olduğunu gösteriyor. Ayrıca, (fiyatlardaki) geri çekilmenin, tüketici talebini korumak için bir miktar rahatlama sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Artigas, mevcut ortamda altın piyasasında ters rüzgarlar görülebileceğini, kar alma ve haber döngüsünde kısa vadeli tepkiler yaşanabileceğini ifade ederek, "Son birkaç ayda tutarlı bir yükseliş eğiliminden sonra, birçok yatırımcı son geri çekilmeyi memnuniyetle karşılayabilir, çünkü altın, yıl başından bu yana yüzde 14'ün üzerinde arttığı için en iyi performans gösteren varlık sınıflarından biri olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN BAŞTA OLMAK ÜZERE MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DEVAM EDECEK

ING Think Emtia Stratejisti Ewa Manthey, hafta başında tarife açıklamaları sonrasında küresel bir ekonomik durgunluk riski nedeniyle hisse senetlerindeki satışlar sonrası altının da değer kaybettiğini söyledi.

Bazen yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını telafi etmek için altını da satabileceğini aktaran Manthey, "Ancak altında satış baskısının kısa süreli olacağını düşünüyoruz, çünkü ticaret ve tarife belirsizliğinin, altının güvenli liman cazibesini artırmaya devam etmesi muhtemel. Trump, Beyaz Saray’da olduğu sürece belirsizlik ve öngörülemezlik yüksek seyretmeye devam ediyor. Altın bu ortamdan faydalanmaya devam edecek." diye konuştu.

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Manthey, "Merkez bankalarının, Trump’ın öngörülemez ticaret politikası nedeniyle rezervlerini çeşitlendirme çabasıyla altın alımı yapmaları, gelecekte altın fiyatlarını desteklemesi beklenen bir diğer faktör." dedi.

Çin Merkez Bankası'nın, yüksek fiyatlara rağmen martta altın rezervlerine üst üste 5. kez ekleme yaptığını dile getiren Manthey, Çin'deki bu eğilimin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Manthey, Trump’ın ABD başkanlığının ilk döneminde, Çin Merkez Bankası'nın yaklaşık 10 ay boyunca peş peşe altın eklediğine dikkati çekerek "Merkez bankalarının, jeopolitik gerilimler ve ekonomik iklimin, onları güvenli liman varlıklarına olan tahsisatlarını artırmaya zorlayacağı için altın almaya devam edeceğini ve bunun altın fiyatları için bir destek oluşturacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.