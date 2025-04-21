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'Tarife etkilerini bekleyip görmemiz gerekli'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Tarifelerin etkilerini bekleyip görmemiz gerekli" dedi.

21.04.2025 - 16:24 | | Foreks Haber
'Tarife etkilerini bekleyip görmemiz gerekli'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bekleyip görmesi gerektiğini ancak gümrük tarifelerinin etkisinin ekonominin ithalata dayalı %11'lik kısmının ötesine yayılmaması halinde etkinin nispeten küçük olabileceğini söyledi.

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Goolsbee, “Sadece kendi %11'lik kulvarının dışına sıçramadığı sürece, tarifelerin makroekonomi üzerindeki etkisi potansiyel olarak mütevazı olabilir. Tedarik zinciri üzerindeki etkisinin ne olacağını bilmiyoruz, bu nedenle harekete geçmeden önce biraz daha sağduyulu davranıp işin iç yüzünü anlamaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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