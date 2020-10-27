TaÅŸÄ±t kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r AraÃ§ kredisi en uygun faiz oranlarÄ± ve hesaplama yÃ¶ntemleri

TaÅŸÄ±t kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r? Araç kredisi en uygun faiz oranlarÄ± ve hesaplama yöntemleri
AraÃ§ satÄ±n almak veya var olan aracÄ±nÄ± satÄ±p bir Ã¼st segment araÃ§ almak isteyen vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±klÄ±kla baÅŸvurduklarÄ± yÃ¶ntemler arasÄ±nda taÅŸÄ±t kredileri geliyor. Ã–zellikle pandemi sÃ¼recinde ihtiyaÃ§ haline gelen ÅŸahsi araÃ§lar nedeniyle birÃ§ok vatandaÅŸ taÅŸÄ±t alabilmek iÃ§in bankalarÄ±n sunduÄŸu taÅŸÄ±t kredilerini araÅŸtÄ±rmaya devam ediyor. Kamu bankalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel bankalarÄ±n taÅŸÄ±t kredisi iÃ§in sunduklarÄ± faiz oranlarÄ± ve hesaplama yÃ¶ntemleri vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Peki TaÅŸÄ±t Kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r?
TaÅŸÄ±t Kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde pandemi dÃ¶neminde saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde iÅŸ yerine gitmek veya alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak isteyen vatandaÅŸlar araÃ§ alabilmek iÃ§in taÅŸÄ±t kredisi faiz oranlarÄ± son gÃ¼nlerde sÄ±kÃ§a araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu dÃ¶nemde artan ikinci el araÃ§ piyasasÄ± nedeniyle var olan araÃ§larÄ±nÄ± satmak ve bir Ã¼st segment veya model araÃ§ almak isteyen vatandaÅŸlar kamu ve Ã¶zel bankalar tarafÄ±ndan sunulan uygun TaÅŸÄ±t Kredisi faiz oranlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Peki TaÅŸÄ±t Kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r, AraÃ§ kredisi iÃ§in en uygun faiz oranlarÄ± hangi bankalar tarafÄ±ndan veriliyor
ZÄ°RAAT BANKASI TAÅžIT KREDÄ°SÄ° FAÄ°Z ORANLARI
0 km ve en fazla 5 yaÅŸÄ±ndaki taÅŸÄ±tlar iÃ§in kullandÄ±rÄ±labilir.
60 aya kadar vade imkÃ¢nÄ± bulunmaktadÄ±r.
RuhsatÄ±nda hususi olarak kaydedilmesi kaydÄ±yla hafif ticari araÃ§larÄ±n (minibÃ¼s, kamyonet, pick-up) alÄ±mÄ±nÄ± finanse etmek amacÄ±yla kullandÄ±rÄ±labilir.
AraÃ§ rehni, teminat olarak alÄ±nÄ±r. BankamÄ±z lehine rehin tesis edilir. Gerekli gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde ek teminat istenebilir.
BankamÄ±z, bireysel kredi kullanan mÃ¼ÅŸterilerine hayat sigortasÄ± ve kasko* Ã¼rÃ¼nlerini sunmaktadÄ±r.
Ziraat BankasÄ±'ndan TaÅŸÄ±t Kredisi almak isteyen vatandaÅŸlar 50.000 TL kredi iÃ§in % 1,40 faiz oranÄ± ve 1.862,26 TL'lik aylÄ±k taksit oranlarÄ± ile kredi Ã§ekebiliyor
VAKIFBANK TAÅžIT KREDÄ°SÄ° FAÄ°Z ORANLARI
VakÄ±fbank tarafÄ±ndan 0 araÃ§ ve ikinci el araÃ§lar iÃ§in iki ayrÄ± kredi seÃ§eneÄŸi sunuluyor
60 aya varan vade seÃ§enekleri ve cazip faiz oranlarÄ±yla arabanÄ±z kapÄ±nÄ±zda!
Kredinizi,
AylÄ±k eÅŸit taksitli,
3 ay Ã¶demesiz dÃ¶nemli aylÄ±k eÅŸit taksitli,
3 ayda bir taksitli
Son taksit balon Ã¶demeli
DeÄŸiÅŸken taksitli olarak geri Ã¶deyebilirsiniz
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Kampanya KoÅŸullarÄ±:
Nihai fatura deÄŸeri 120.000 TLâ€™yi aÅŸan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %70, 120.000 TLâ€™nin Ã¼stÃ¼nde olan kÄ±sÄ±m iÃ§in %50â€™sine kadar kredi kullandÄ±rÄ±labilir.
Nihai fatura deÄŸeri 120.000 TL ve altÄ±nda olan taÅŸÄ±t kredilerinin vadesi 60 ayÄ±, nihai fatura deÄŸeri 120.000 TLâ€™nin Ã¼zerinde olan taÅŸÄ±t kredilerin vadesi ise 48 ayÄ± geÃ§ememektedir.
Hayat sigortasÄ± zorunluluÄŸu yoktur.
HALKBANK TAÅžIT KREDÄ°SÄ° FAÄ°Z ORANLARI
Halkbank tarafÄ±ndan da 0 ve 2. el araÃ§lar iÃ§in ayrÄ± kredi seÃ§eneÄŸi sunulmaktadÄ±r.
Proforma Fatura deÄŸeri / Kasko deÄŸeri 120.001 TL Ã¼zeri olan araÃ§larda kredi vadesi 48 aydÄ±r.
YÄ±llÄ±k maliyet oranÄ±; faiz, tahsis Ã¼creti ve vergileri kapsamakta olup Ã¶rnek vade ve tutar Ã¼zerinden hesaplanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Tahsis Ã¼cretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiÅŸtir.
Halkbank, gerektiÄŸinde kredi ÅŸartlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapma ve krediyi durdurma hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutar.
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