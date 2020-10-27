TaÅŸÄ±t kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r AraÃ§ kredisi en uygun faiz oranlarÄ± ve hesaplama yÃ¶ntemleri

TaÅŸÄ±t Kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde pandemi dÃ¶neminde saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde iÅŸ yerine gitmek veya alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak isteyen vatandaÅŸlar araÃ§ alabilmek iÃ§in taÅŸÄ±t kredisi faiz oranlarÄ± son gÃ¼nlerde sÄ±kÃ§a araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu dÃ¶nemde artan ikinci el araÃ§ piyasasÄ± nedeniyle var olan araÃ§larÄ±nÄ± satmak ve bir Ã¼st segment veya model araÃ§ almak isteyen vatandaÅŸlar kamu ve Ã¶zel bankalar tarafÄ±ndan sunulan uygun TaÅŸÄ±t Kredisi faiz oranlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Peki TaÅŸÄ±t Kredisi nasÄ±l alÄ±nÄ±r, AraÃ§ kredisi iÃ§in en uygun faiz oranlarÄ± hangi bankalar tarafÄ±ndan veriliyor

ZÄ°RAAT BANKASI TAÅžIT KREDÄ°SÄ° FAÄ°Z ORANLARI

0 km ve en fazla 5 yaÅŸÄ±ndaki taÅŸÄ±tlar iÃ§in kullandÄ±rÄ±labilir.

60 aya kadar vade imkÃ¢nÄ± bulunmaktadÄ±r.

RuhsatÄ±nda hususi olarak kaydedilmesi kaydÄ±yla hafif ticari araÃ§larÄ±n (minibÃ¼s, kamyonet, pick-up) alÄ±mÄ±nÄ± finanse etmek amacÄ±yla kullandÄ±rÄ±labilir.

AraÃ§ rehni, teminat olarak alÄ±nÄ±r. BankamÄ±z lehine rehin tesis edilir. Gerekli gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde ek teminat istenebilir.

BankamÄ±z, bireysel kredi kullanan mÃ¼ÅŸterilerine hayat sigortasÄ± ve kasko* Ã¼rÃ¼nlerini sunmaktadÄ±r.

Ziraat BankasÄ±'ndan TaÅŸÄ±t Kredisi almak isteyen vatandaÅŸlar 50.000 TL kredi iÃ§in % 1,40 faiz oranÄ± ve 1.862,26 TL'lik aylÄ±k taksit oranlarÄ± ile kredi Ã§ekebiliyor

VAKIFBANK TAÅžIT KREDÄ°SÄ° FAÄ°Z ORANLARI

VakÄ±fbank tarafÄ±ndan 0 araÃ§ ve ikinci el araÃ§lar iÃ§in iki ayrÄ± kredi seÃ§eneÄŸi sunuluyor

60 aya varan vade seÃ§enekleri ve cazip faiz oranlarÄ±yla arabanÄ±z kapÄ±nÄ±zda!

Kredinizi,

AylÄ±k eÅŸit taksitli,

3 ay Ã¶demesiz dÃ¶nemli aylÄ±k eÅŸit taksitli,

3 ayda bir taksitli

Son taksit balon Ã¶demeli

DeÄŸiÅŸken taksitli olarak geri Ã¶deyebilirsiniz

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Kampanya KoÅŸullarÄ±:

Nihai fatura deÄŸeri 120.000 TLâ€™yi aÅŸan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %70, 120.000 TLâ€™nin Ã¼stÃ¼nde olan kÄ±sÄ±m iÃ§in %50â€™sine kadar kredi kullandÄ±rÄ±labilir.

Nihai fatura deÄŸeri 120.000 TL ve altÄ±nda olan taÅŸÄ±t kredilerinin vadesi 60 ayÄ±, nihai fatura deÄŸeri 120.000 TLâ€™nin Ã¼zerinde olan taÅŸÄ±t kredilerin vadesi ise 48 ayÄ± geÃ§ememektedir.

Hayat sigortasÄ± zorunluluÄŸu yoktur.

HALKBANK TAÅžIT KREDÄ°SÄ° FAÄ°Z ORANLARI

Halkbank tarafÄ±ndan da 0 ve 2. el araÃ§lar iÃ§in ayrÄ± kredi seÃ§eneÄŸi sunulmaktadÄ±r.

Proforma Fatura deÄŸeri / Kasko deÄŸeri 120.001 TL Ã¼zeri olan araÃ§larda kredi vadesi 48 aydÄ±r.

YÄ±llÄ±k maliyet oranÄ±; faiz, tahsis Ã¼creti ve vergileri kapsamakta olup Ã¶rnek vade ve tutar Ã¼zerinden hesaplanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tahsis Ã¼cretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiÅŸtir.

Halkbank, gerektiÄŸinde kredi ÅŸartlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapma ve krediyi durdurma hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutar.

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