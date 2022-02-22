Taşıt kredisi tutarlarında değişiklik yapıldı

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranı 48 ay olarak belirlendi. Söz konusu vade daha önce nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımlarında geçerliydi.

Nihai fatura değeri 400 bin TL'den 800 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.

Nihai fatura değeri 800 bin TL'nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL'yi aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.

Kredi Yönetmeliği'nin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 400 bin TL'den 800 bin TL'ye kadar olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, nihai fatura değeri 800 bin TL'nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL'yi geçmeyen taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar olan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 2 milyon TL'nin üzerinde olan taşıtlar için oran yüzde sıfır olarak uygulanacak.