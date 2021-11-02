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TBB'den sürdürülebilirlik tavsiyesi kararı

TBB Yönetim Kurulu’nun toplantısında, iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ekonomiye ve bankacılık sektörüne olan etkileri ve TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun bu alandaki çalışmaları değerlendirildi.

02.11.2021 - 10:36 | | AA
TBB'den sürdürülebilirlik tavsiyesi kararı

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, iklim ve çevre değişikliğinin ekonomik etkileri görüşüldü.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve ülkemiz 11. Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında; iklim ve çevre değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha iyi yönetilebilmesi, düşük karbonlu üretim ve yatırıma geçişin desteklenmesi ile sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmasını teminen; yeşil finansman konularında, bankaların kendilerinin belirleyeceği alanlarda ve metodolojilerle, müşterilerin farkındalığını arttırarak kapsayıcı ve yaygın finansal araçları geliştirmeleri ve uygulamaları hususlarında tavsiye kararı alınmasına, kararın üyelere ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir." 

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